В Днепре работница ювенальной полиции требовала 6 тысяч гривен от подростка, который украл сигареты в магазине.
Об этом сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, в октябре 2021 года инспектор сектора ювенальной превенции одного из районных управлений полиции требовала 6 тысяч гривен от 17-летнего парня за непривлечение его к ответственности за кражу сигарет в одном из магазинов города.
Ее задержали во время получения денег. Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины.
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