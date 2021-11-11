Педагог не захотела прекратить урок по требованию правоохранителей и рассказывала о своих правах.

В городе Александрия Кировоградской области учительница, которая не захотела вакцинироваться от коронавируса COVID-19 и была отстранена от работы решением директора, пришла в школу, вела урок и оскорбляла сотрудников полиции, которые прибыли к ней в класс и требовали прекратить работать.

Учительница предлагала правоохранителям вынести ее из помещения, а также позвонила в полицию и пожаловалась, что копы сорвали ей урок, превысили свои полномочия и несли угрозу ее жизни и здоровью, свидетельствует видео, опубликованное в Facebook местной жительницей Светланой Бойченко.

Педагог назвала полицейских, пришедших к ней на урок, членами "организованной преступной группировки".

Читайте такжеВ Киеве проходит марш "антивакцинаторов", центр города сковали пробки (фото, видео)"Вас, мальчики, приняли в организованную преступную группировку, и вы служите... неизвестно кому... за три копейки", – говорила учительница.

Также она сказала, что имеет право не выполнять "явно преступные приказы".

"Статья 60 Конституции говорит о том, что я, гражданка Украины, явно преступные приказы выполнять не буду... вы моими правами управлять не имеете права, своими правами руковожу я", – сказала она и предложила правоохранителям подождать ее в коридоре.

Копы не захотели этого делать.

"...ну, выносите, выносите. Отстраняйте... берите и несите...", – заявила учительница.

Позже сотрудники полиции вышли из кабинета.

Бойченко сообщила, что инцидент произошел в четверг, 11 ноября, во время урока истории у учеников 9-А класса.

Ранее стало известно, что в поселке городского типа Езуполь Ивано-Франковской области один из лидеров украинских "антивакцинаторов" – львовский блогер Остап Стахив, и его сторонники без масок ворвались в лицей и сорвали учебу.

Злоумышленники требовали, чтобы к работе вернули учительницу начальных классов Галину Бусько, отстраненную от исполнения обязанностей приказом директора из-за отказа вакцинироваться от COVID-19.

Напомним, с 8 ноября Министерство здравоохранения своим приказом отстранило от работы лиц, которые, в частности, работают в сфере образования и не захотели делать прививку.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк