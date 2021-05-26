Подросток проглотил монету / фото: Сергей Щудро
В Днепре восьмилетний ребенок проглотил монету номиналом в 10 гривень, до этого держа ее во рту.
Об этом сообщается на странице Детского эндоскопического центра в Facebook.
У ребенка после глотания появилась боль за грудиной, ему провели дообследование.
"Установлен диагноз: инородное тело средней трети пищевода. Под седацией проведено удаление инородного тела", - рассказал Сергей Щудро, врач-эндоскопист областной детской клинической больницы.
Фото: Сергей Щудро
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