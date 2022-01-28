Прощание с погибшими состоится 29 января во Дворце культуры машиностроителей.

В Днепре 28 и 29 января объявлено днями траура по пяти погибшим в результате стрельбы 27 января на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод".

Соответствующее решение подписал городской голова Днепра Борис Филатов.

Согласно распоряжению, перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и учреждений, приспустят государственные флаги с траурными лентами.

Прощание с погибшими состоится 29 января во Дворце культуры машиностроителей.

27 января около 4 часов в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. Однако впоследствии был задержанный правоохранителями в г. Подгородное Днепропетровской области.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК.

Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

СМИ ранее писали, что жители села Броска, откуда родом солдат Артемий Рябчук, поражены трагедией. Местные положительно характеризуют парня, но отмечают, что он избегал общения со сверстниками.

Несколько лет назад парень пережил личную трагедию – на его глазах утонул друг.

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