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"Похоже на радиацию": в Днепре кислотно-желтый дым с завода напугал горожан (фото)

21:56, 31 июля 2020
Происшествия
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Желтый дым напугал горожан / Фото скриншот

Сегодня, 31 июля в Днепре в районе авторынка на 12 квартале, произошло возгорание с которого валил яркий желтый дым. Горожане предположили, что горело на заводе пресса.

Об этом сообщили очевидцы в Телеграмм-канале "Х**вый Днепр".

Желтый дым напугал горожан / Фото скриншот

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На обнародованных кадрах можно заметить сильное задымление, которое окрашено в желтый цвет. Что именно горело - неизвестно. 

"В районе авторынка на 12 квартале, что-то горит желтым пламенем. Вроде как завод Прессов", - говорится в сообщении.

Желтый дым напугал горожан / Фото скриншот
Желтый дым напугал горожан / Фото скриншот
Желтый дым напугал горожан / Фото скриншот

Люди начали паниковать, потому что кто-то сказал, что похоже на радиацию. Информация проверяется.

Как сообщал ранее УНИАН, в Днепре прогремел мощный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки".

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