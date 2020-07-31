"Похоже на радиацию": в Днепре кислотно-желтый дым с завода напугал горожан (фото)

Что именно горело - неизвестно.

Сегодня, 31 июля в Днепре в районе авторынка на 12 квартале, произошло возгорание с которого валил яркий желтый дым. Горожане предположили, что горело на заводе пресса.

Об этом сообщили очевидцы в Телеграмм-канале "Х**вый Днепр".

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На обнародованных кадрах можно заметить сильное задымление, которое окрашено в желтый цвет. Что именно горело - неизвестно.

"В районе авторынка на 12 квартале, что-то горит желтым пламенем. Вроде как завод Прессов", - говорится в сообщении.

Люди начали паниковать, потому что кто-то сказал, что похоже на радиацию. Информация проверяется.

Как сообщал ранее УНИАН, в Днепре прогремел мощный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки".

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