Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В Днепре автомобиль Volvo врезался в трамвайную остановку и сбил женщину.

Читайте такжеПод Киевом произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей: часть дороги перекрыта (фото)Об этом пишет "Информатор".

Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в городскую больницу №16. ДТП произошло на перекрестке проспектов Поля и Пушкина.

По предварительным данным, автомобиль Volvo ехал по проспекту Поля и поворачивал на Пушкина. В районе остановки его подрезал BMW. Водитель Volvo не справилась с управлением, сбила ограждение и наехала на женщину.

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Автор: УНИАН