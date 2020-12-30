ДТП произошло на перекрестке проспектов Поля и Пушкина / фото dp.informator.ua
В Днепре автомобиль Volvo врезался в трамвайную остановку и сбил женщину.
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Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в городскую больницу №16. ДТП произошло на перекрестке проспектов Поля и Пушкина.
По предварительным данным, автомобиль Volvo ехал по проспекту Поля и поворачивал на Пушкина. В районе остановки его подрезал BMW. Водитель Volvo не справилась с управлением, сбила ограждение и наехала на женщину.
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