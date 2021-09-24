Мальчика воспитывает именно бабушка, которая все делает, чтобы он продолжать ходить в школу и получать знания.

В Днепре на территории школы №141 произошел инцидент с участием ребенка. В частности 11-летний мальчик, ученик 5-го класса этого учебного заведения, напал на свою бабушку.

Ребенок бил ее руками по лицу и голове, до крови разбил нос. Первую помощь женщине оказывали работники школы, сообщает "Наше Місто".

На место ЧП, которое произошло 22 сентября, вызвали скорую помощь и полицию. На сегодняшний день ребенок находится в одной из детских городских больниц, где проходит обследование.

В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета рассказали, что в сентябре ученик посещал школьного психолога. Его поведение в худшую сторону изменилась в этом году. Сейчас в школе находятся представители ювенальной превенции.

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Также известно, что мальчика воспитывает именно бабушка, которая души не чает в своем внуке и все делает, чтобы мальчик продолжать ходить в школу и получать знания.

В полиции местному изданию сказали, что ранее данная семья в поле зрения правоохранителей не попадала.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в Днепре из-за угроз в TikTok и подозрительного мужчины с дробовиком в школе №136 дежурила полиция.

Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета на Facebook-странице. Отмечается, что неизвестный выкладывал в соцсети видео с угрозами по типу: "Сегодня ваш последний день". Сейчас профиль пользователя заблокирован.

Кроме того, по словам учеников, 21 сентября они заметили подозрительного мужчину с дробовиком в руках, который проходил мимо школы.

Автор: Виолетта Орлова