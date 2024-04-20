Работник ТЦК произвел выстрелы в землю. К счастью, никто не пострадал.

В Черновицкой области местные совершили массовое нападение на работников ТЦК и СП. Один из работников ТЦК открыл огонь.

Как сообщает пресс-служба областного ТЦК, инцидент произошел сегодня, вблизи села Черногузы, во время осуществления мероприятий оповещения. Группа гражданских заблокировала транспортное средство представителя ТЦК, а к нему самому применены сила и угрозы.

"Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья, совершил выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции", - отмечают в областном ТЦК.

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Сейчас выясняются все причины и обстоятельства инцидента. В ТЦК предупредили об ответственности за уклонение и любое препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Инциденты с ТЦК

В последнее время участились претензии со стороны гражданского населения к сотрудникам ТЦК - это, как правило, касается их методов обращения с мужчинами призывного возраста. Узнайте в материале УНИАН, можно ли защищаться от ТЦК и как вести себя, если ущемляют свободу.

Работники ТЦК рассказали, что иногда уклонистов "сдают" их родные, в частности жены. Таким способом они пытаются решить семейные проблемы.

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