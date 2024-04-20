Таким способом родные иногда пытаются свести счеты с мужчинами.

Работники ТЦК рассказали, что иногда уклонистов "сдают" их родные, в частности жены. Таким способом они пытаются решить семейные проблемы.

Как говорится в сюжете hromadske, о таких случаях рассказали сотрудники Тульчинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Винницкой области.

По их словам, военнообязанные украинцы часто сами доводят ситуацию до критической, например, когда вовремя не возобновляют брони. Больше всего спорят именно забронированные лица. Они таким образом самоутверждаются, будучи уверенными, что их не мобилизуют.

В ТЦК говорят, что причина ухудшения отношения к ним со стороны украинцев - недостаток надлежащей коммуникации. С ненавистью и злобой населения столкнулись прежде всего участники боевых действий, которые пришли работать в ТЦК после ранений на фронте. Вместо благодарностей за защиту они иногда слышат в свою сторону проклятия.

"Говорят: "Чего ты вернулся, чего тебя там не убили, что теперь здесь повестки раздаешь?". Я в прошлом году, когда был после госпиталя в отпуске, меня люди приветствовали, а теперь многие и не здороваются", - рассказал Дмитрий.

Работница Винницкого областного ТЦК и СП Екатерина Губрий рассказала, что украинцы обращаясь в ТЦК иногда пытаются решить личные проблемы.

"Бывало, что звонит женщина и говорит, что у нее муж - уклонист, можем ли его мобилизовать. Но мы так не работаем. Нам и без того уже создали имидж карательного органа", - пояснила она.

Инциденты с ТЦК

В последнее время участились претензии со стороны гражданского населения к сотрудникам ТЦК - это, как правило, касается их методов обращения с мужчинами призывного возраста. Узнайте в материале УНИАН, можно ли защищаться от ТЦК и как вести себя, если ущемляют свободу.

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