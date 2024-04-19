Сотрудники ТЦК часто ловят мужчин на улицах и принудительно увозят с собой.

В последнее время участились претензии со стороны гражданского населения к сотрудникам ТЦК - это, как правило, касается их методов обращения с мужчинами призывного возраста. Узнайте, можно ли защищаться от ТЦК и как вести себя, если ущемляют свободу.

Как будут раздавать повестки по новому законопроекту

Раньше военнообязанный мужчина должен быть получить повестку только по месту прописки. В документе обязательно указывалось ФИО, адрес, номер и дата распоряжения, согласно которому нужно явиться в ТЦК. Выдавали повестку только под подпись.

Важный момент: в распоряжении обязательно должна была стоять подпись начальника ТЦК, перечень лиц, которых он вызывает в военкомат, а также лиц, которым доверяет вручение повестки. Если всего этого нет, то повестку можно не брать.

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Сейчас все кардинально изменилось - благодаря новому законопроекту, подписанному президентом Владимиром Зеленским. Вот что увидит военнообязанный в повестке теперь:

свое ФИО;

наименование ТЦК;

цель вызова в ТЦК;

место, дату и время, когда нужно явиться по вызову;

подпись должностного лица, которое выдает повестку;

номер повестки, по которому она зарегистрирована;

перечень санкций за неявку.

Исчезло требование относительно подписи начальника ТЦК - теперь вручать повестки может кто угодно в военной форме, где угодно и как угодно - даже в электронном виде. В тексте законопроекта сказано, что даже если повестка в военкомат (ТЦК) не была вручена мужчине лично, все равно она считается врученной.

Что делать, если вручили повестку на улице - как себя вести с ТЦК

Юрист Ростислав Кравец в комментарии Знай.UA рассказал, как поступать, если дали повестку на улице - что делать, а чего не делать. Самый неверный вариант - это начать спорить, размахивать кулаками или бежать от ТЦК. Используйте законный способ, как отказаться от повестки на улице - военные не имеют права проверять у вас документы без присутствия сотрудника Национальной полиции. Если люди в камуфляже хотят их увидеть - необходимо позвонить в 102 и дождаться приезда правоохранителей.

Второй важный момент - повестка должна быть заполнена заранее, а не "на коленке" прямо перед военнообязанным мужчиной. Кравец говорит:

То есть они посмотрели на документы лица, внесли его данные в повестку и вручают документ. Но это незаконно. Такую повестку можно не получать! Об этом нужно сразу известить полицию, а если есть необходимость – вызвать на место следственно-оперативную группу.

В случае, если вручили повестку и не пришел в военкомат, а приехал, потому что запихнули в машину и увезли, адвокат советует действовать следующим образом:

любыми методами вызвать полицию и известить их о правонарушении (никто не имеет права насильно увезти человека куда-либо);

требовать адвоката, объяснения причин задержания;

не подписывать никаких документов;

не проходить ВЛК, пока не будет письменного разъяснения причин ограничения свободы.

Конечно, ни в коем случае нельзя давать никаких взяток, подкупать сотрудников ТЦК или пытаться с ними договориться. Используйте все возможности, чтобы связаться с родными и друзьями, сообщить им, что вас незаконно удерживают в ТЦК - родственники смогут обратиться в суд.

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