Женщина внезапно выбежала в президиум в сессионном зале и обругала депутатов.

В Черновцах местная жительница пыталась ударить городского главу Романа Кличука во время сессии горсовета, при этом она громко ругалась на чиновника и депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел сегодня на продолжении очередной сессии горсовета, когда депутаты обсуждали один из вопросов повестки дня.

Женщина внезапно выбежала из дверей сессионного зала в президиум, за которым сидел мэр Кличук и секретарша горсовета Марина Кирилюк. Она неразборчиво галдела на русском языке, вела себя неадекватно, махая перед Кличуком кипой бумажек.

На видео присутствует ненормативная лексика

Из-за странного поведения черновчанки Кличуку пришлось несколько раз отъезжать от президиума, чтобы она не задела его. Тем временем секретарша горсовета позвонила в полицию и сообщила об этой ситуации.

Несколько депутатов горсовета, сидя по своим местам, пытались расспросить женщину, почему она пришла в сессионный зал и чего требует. Однако никакого конкретного ответа она не дала.

Через минуту в сессионный зал вошел представитель Нацполиции, который вывел женщину из помещения мэрии. После этого Кличук попросил прощения у присутствующих за эту ситуацию. По словам чиновника, он не понял, почему женщина пришла в горсовет и чего она требовала.

"Я вообще не понял честно, что эта женщина хочет", – сказал мэр, добавив, что у нее есть психические расстройства. После этого Кличук объявил перерыв в работе сессии на 10 минут.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, правоохранители зарегистрировали это событие в едином учете заявлений и сообщений. В дальнейшем полицейские будут изучать эту ситуацию, а о принятом в отношении женщины решении обещают сообщить СМИ.

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Автор: Николай Кобылюк