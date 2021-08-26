Таким образом подозреваемый завладел товарами на 1 тысячу 500 гривень.

В Черновцах 35-летний мужчина нашел неудачный метод экономии. Он переклеил ценники на дорогих товарах и "удешевил" продукты штрих-кодами с бюджетными ценами. Однако лайфхак оказался сомнительным, теперь выдумщику грозит тюрьма.

О необычном мошенничестве, в котором подозревают мужчину, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

Так, в начале августа работники одного из супермаркетов Черновцов обратились в полицию. Они рассказали, что неизвестный совершил мошенничество и завладел товарами, общая сумма которых составляет почти 1 тысячу 500 гривень. Правоохранители начали уголовное производство и поиск правонарушителя.

Впоследствии полиция установила личность человека, который подозревается в мошенничестве. Правоохранители считают, что к инциденту может быть причастен 35-летний житель Черновцов.

"Полицейские выяснили, что в тот день мужчина совершал покупки в магазине и, воспользовавшись отсутствием внимания работников заведения, заменил штрих-коды с фиксированными ценами и названием товаров из более дорогих на более дешевые. В результате этих мошеннических действий мужчина нанес ущерб супермаркету на 1 тысячу 500 гривень", - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Черногории объявили победителя чемпионата по леныТеперь правонарушителю грозит до трех лет тюрьмы, копы сообщили ему о подозрении в совершении проступка, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины об мошенничестве.

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Автор: Полина Кузенко