Правоохранители установили причастность мужчины к нескольким фактов незаконной продажи патронов к огнестрельному оружию и ручных осколочных гранат.

В Черновцах полиция задержала мужчину, который продавал гранатомет. Злоумышленник продавал патроны и гранаты, не имея предусмотренного законом разрешения.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, во время продажи гранатомета на одной из улиц областного центра правоохранители задержали нарушителя, его поместили в изолятор временного содержания.

В сообщении сказано, что злоумышленник продавал патроны и гранаты, не имея предусмотренного законом разрешения. Также отмечается, что правоохранители установили причастность 34-летнего черновчанина к нескольким фактам незаконной продажи патронов к огнестрельному оружию и ручных осколочных гранат.

В полиции добавили, что злоумышленник встретился с покупателем для продажи реактивной противотанковой гранаты РПГ-22.

"Сотрудники правоохранительных органов задержали торговца с поличным в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Также полицейские изъяли боеприпас и направили его на экспертизу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПродавал должность в МВД: в Украине поймали российского псевдородственника МонастырскогоСледователи сообщили задержанному о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении отмечается, что полицейские устанавливают каналы поступления боеприпасов и готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Хмельнитчине контрактник с отцом разворовывали комплектующие к бронетехнике одной из воинских частей. Общая стоимость похищенного имущества составляет примерно 1 млн грн.

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