Из-за "минирований" в городе перекрыли движение на Соборной площади.

В Черновцах правоохранители проводят проверку информации о минировании пяти объектов по всему городу, среди которых торговые центры и жилые дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, сегодня вечером поступило сообщение о минировании ТЦ "Проспект" (проспект Независимости), дома на улице Небесной сотни, 23-а, ТЦ "Соборный", помещение на улице Калиновской, 13, а также ТЦ "Рика".

По указанным адресам выехали сотрудники полиции и спасатели. Сейчас движение на площади Соборной перекрыто в связи с проверкой информации о минировании.

Кроме того, в полиции добавили, что сегодня примерно в 16:30 в милицию поступило сообщение о минировании торгового центра "Метро" на улице Ольшины. После обследования этого помещения правоохранители не обнаружили в нем взрывных устройств.

Читайте такжеМассовое "минирование" в Броварах: десятки образовательных учреждений и ТРЦ эвакуированыНа серию "минирований" в Черновцах отреагировал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, который на своей странице в Facebook призвал жителей региона оставаться бдительными и оказывать содействие спасательным службам.

"Фейковые минирования объектов в Черновцах, которые уже несколько дней держат наши службы в боевой готовности, преследуют понятную психологическую цель – наработка реакции равнодушия у населения к сигналам тревоги, чтобы в случае реальной угрозы большинство воспринимала ее как очередной фейк", – резюмировал Осачук.

Ранее по Украине прокатилась волна "минирований", в частности, в Киеве, Львове и Ровно "заминировали" все школы. В столице также "минировали" Офис президента.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поделился, что большинство сообщений о "минировании" поступали с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из России.

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