Злоумышленникам уже сообщили о подозрении.

В Хмельницкой области военнослужащий-контрактник вместе со своим отцом разворовывали комплектующие к бронетехнике одной из воинских частей.

О преступлении сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По предварительным данным, общая стоимость похищенного имущества составляет примерно 1 млн грн.

"Военный вывозил украденное из части на собственном автомобиле или передавал его отцу через забор. Похищенное злоумышленники хранили в гаражном помещении для дальнейшей продажи", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепре на боевую технику для военных в зоне ООС устанавливали б/у деталиПравоохранители провели 12 обысков, во время которых изъяли десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике, а именно: приборы ночного видения, гидроусилители башен, генераторы, перископы, оптические приборы, средства управления огнем, светомаскирующие комплекты и другое.

В рамках уголовного производства (по ч. 3 ст. 410 УКУ) обоим злоумышленникам сообщено о подозрении.

Ранее стало известно, что двух работников государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" подозревают в хищении запчастей, предназначенных для ремонта военной техники из района проведения ООС на Донбассе.

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