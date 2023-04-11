В вечер нападения епископ возвращался в храм с двумя парнями.

В Черновцах неизвестный избил скандального епископа Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП Никиту. Именно этого духовника СБУ поймала с несовершеннолетним хористом.

Как сообщает Черновицко-Буковинская епархия УПЦ МП, в вечер нападения епископ якобы возвращался в храм с двумя несовершеннолетними парнями. Отец и брат одного из них якобы сейчас находятся на фронте.

"10 апреля 2023 года, в 22:00, возле Черновицкого епархиального управления неизвестный злоумышленник напал на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту и несовершеннолетнего сына воина ВСУ, чей брат и отец сейчас находятся на передовой", - сказано в сообщении.

Видео дня

В епархии пожаловались, что полиция не арестовала нападавшего и отказала в проверке мужчины на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Позже в сети появилось видео нападения. По данным местных СМИ, неизвестный мужчина увидел священника УПЦ МП с двумя 16-летними хористами и за это ударил по лицу.

Секс-скандал с епископом Никитой

Как сообщал УНИАН, 25 ноября СБУ провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП и заскочила во время близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Епископ сразу записал видеопространство этой информации. По его словам, правоохранители раздели парня и сфотографировали. "Нас разбудили, разбили двери. Нас вывели из комнат, всех, кто был в епархии, поставили к стене, раздели и сфотографировали. Потом появились неприличные добавки", - заявил Никита.

В УПЦ МП на фоне скандала еще и высвятили в епископы скандального Никиту.

Как выяснилось потом, СБУ во время обысков в Свято-Николаевском храме УПЦ нашла документы о российском гражданстве у руководства епархии. А в ноутбуке этих пророссийских "священников" обнаружили видео с детской порнографией, которая была не загружена, а отснята.

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