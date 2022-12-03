СБУ начала уголовное производство, технику изъяли и направили на компьютерно-техническую экспертизу.

Во время обысков в Черновицкой епархии УПЦ МП Служба безопасности Украины обнаружила на ноутбуке священников детскую порнографию.

По предварительным данным, файлы с детским порно не были загружены из интернета, а отсняты на видеокамеру, пишет LB.ua.

СБУ начала уголовное производство в отношении "неустановленных лиц" Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП по ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

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Отмечается, что правоохранители изъяли технику и направили ее на компьютерно-техническую экспертизу, по результатам которой планируется дальнейшее проведение следственных действий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По данным источников издания LB.ua, речь идет о руководителе Черновицко-Буковинской епархиального управления УПЦ МП митрополита Мелетия (Егоренко) и секретаря архимандрита Никиту (Сторожук).

Обыски в Черновицкой епархии УПЦ Московского патриархата

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в СБУ сообщили, что во время обысков в Свято-Николаевском храме УПЦ нашли документы о российском гражданстве у руководства епархии. В компьютерах руководства обнаружили фотокопии удостоверений участников боевых действий против украинских войск. Среди таких документов – удостоверение "Героя России", подписанное министром обороны РФ за "захват Крыма" в 2014 году.

Кроме того, во время обысков силовики поймали секретаря епархии Никиту в постели с голым парнем, который поет в местном хоре. Сообщается, что СБУ вошли в келью, где живет архимандрит, в момент физической близости с хористом.

Обыски в храмах УПЦ МП

Ранее, 22 ноября, СБУ пожаловала с обысками в Киево-Печерскую Лавру после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов прославляют "русский мир".

В целом правоохранители провели обыски в храмах УПЦ МП в разных областях Украины. По данным СБУ, всего было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. Среди них были как граждане Украины, так и иностранцы, а именно россияне. В ходе проверок правоохранители выявляли много российской пропагандистской литературы, отрицающий существование Украины.

Санкции против УПЦ МП

1 декабря президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны внести в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России, в том числе и УПЦ МП. Также Зеленский намекнул, что Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата могут отобрать в пользу украинской церкви.

2 декабря СНБО ввел санкции против наместника Лавры Павла (Лебедя), экс-нардепа Вадима Новинского и других священников УПЦ МП. Под ограничения попали около десяти священнослужителей Московского патриархата. Сам Новинский обвинил СНБО в якобы преследовании за религиозные убеждения.

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