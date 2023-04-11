В этот раз он заявил, что женщины созданы "варить кашу".

Протоиерей Российкой православной церкви Андрей Ткачев, сбежавший из Украины в 2014 году, заявил, что женщин нужно отстранить от "управления жизнью".

В сети появилось видео, на котором экс-руководитель миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ (МП) заявляет, что мужчины "отвечают за жизнь". "Бабы должны отстраниться от управления жизнью, а мужчины должны занять их место. У нас слишком многие баб, управляющей жизнью. Это ужасно плохо, это не их занятие, это вообще не их дело. Нужно сказать: "Вон отсюда", - говорит он.

По его словам, мужчины должны занять место этих женщин, поскольку женщина "не создана управлять жизнью". "Она создана варить кашу, вешать занавески и быть счастливой", - сказал российский священник.

Видео дня

Чем известен Андрей Ткачев

По данным СБУ, в 2013 году он был руководителем миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ (МП) и работал ведущим на телеканале "Киевская Русь". Мужчина уже тогда повторял нарративы Кремля об Украине, позже он переехал в Москву.

В начале полномасштабной войны Ткачев публично поддержал Россию. На своих страницах в соцсетях он призывает оккупантов убивать мирных украинцев, а также опрадывает армию РФ на российских телеканалах.

В Украине ему заочно объявили о подозрении по статьям о пропаганде войны и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ранее в сети появилось видео, где Ткачев призывает оккупантов не заряжать "Грады" без молитвы.

Вас также могут заинтересовать новости: