В городе Черноморск Одесской области пищевое отравление получили шесть воспитанников детсада.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на текущей неделе в местное медицинское учреждение обратились родители заболевших детей.
По предварительным данным, у детей в возрасте 4-5 лет – острая кишечная инфекция.
"Им оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас дети находятся дома", - заявили в полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 Уголосного кодекса ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений"). По данному факту проводится проверка. Устанавливается, при каких обстоятельствах отравились малолетние дети.
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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе у учеников младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 зафиксировали симптомы отравления. Причиной отравление стал золотистый стафилококк, который обнаружили у работников пищеблока. Всего заболели 92 ребенка и один взрослый. В больницу госпитализировали 15 человек – 14 детей и взрослого.
По факту отравления полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний").
Сегодня стало известно, что всех детей уже выписали из больницы.