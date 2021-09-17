Полиция начала проверку по факту отравления детей.

В городе Черноморск Одесской области пищевое отравление получили шесть воспитанников детсада.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на текущей неделе в местное медицинское учреждение обратились родители заболевших детей.

По предварительным данным, у детей в возрасте 4-5 лет – острая кишечная инфекция.

"Им оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас дети находятся дома", - заявили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 Уголосного кодекса ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений"). По данному факту проводится проверка. Устанавливается, при каких обстоятельствах отравились малолетние дети.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе у учеников младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 зафиксировали симптомы отравления. Причиной отравление стал золотистый стафилококк, который обнаружили у работников пищеблока. Всего заболели 92 ребенка и один взрослый. В больницу госпитализировали 15 человек – 14 детей и взрослого.

По факту отравления полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний").

Сегодня стало известно, что всех детей уже выписали из больницы.

Автор: Лариса Козовая