На днях 14 госпитализированных детей выпишут из больницы.

Офис Президента рекомендовал отстранить от исполнения обязанностей директора Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, где произошло массовое отравление школьников.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Сегодня город посетили заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская, советник-уполномоченный Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук и советник руководителя Офиса Главы государства Виктория Романова.

"Реформа питания в школах предполагает не только изменение меню и ремонт помещений, но и ответственное отношение персонала к мерам гигиены и санитарных норм. Медицинский осмотр является не формальностью, а важным условием безопасности детей. За допущение таких случаев недобросовестного отношения к своим обязанностям и невыполнение санитарных норм поварами и персоналом, а также за отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства должны нести реальную ответственность", - отметила Соколовская.

Читайте такжеВ Харькове мальчик травмировался на школьном стадионе - он в тяжелом состоянии (фото)По ее словам, директора школы, в которой отравились дети, рекомендовали отстранить от исполнения обязанностей.

Также проведут проверку получения санитарных книжек работниками пищеблока и наличия необходимых анализов и обследований.

В помещении Хмельницкой ОГА состоялась встреча с руководством области и представителями правоохранительных органов. В ней приняли участие министр образования и науки Сергей Шкарлет, главный государственный санврач Игорь Кузин и председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

Также состоялась встреча с родителями школьников и директором школы.

"Сегодня-завтра все из 14 госпитализированных детей будут выписаны из больницы. К счастью, отравление не привело к непоправимому", – отметила Соколовская.

Массовое отравление в Хмельницком

Ранее у детей из младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 зафиксировали симптомы отравления. В больницу госпитализировали 15 человек – 14 детей и взрослого.

Госпитализация школьников началась с 7 сентября, уже 9 сентября заведение перевели на дистанционное обучение.

13 сентября стало известно, что массовое отравление учеников школы вызвал золотистый стафилококк, который обнаружили у работников пищеблока.

Автор: Людмила Жерновская