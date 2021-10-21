Гражданину России грозит взыскание штрафа и выдворение с Украины.

В Чернобыльской зоне поймали сталкера из Московской области.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, ночью во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела "Иванков" совместно с полицейскими обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты.

24-летний турист-экстремал оказался гражданином РФ, жителем Московской области. На территорию Украины он попал законным путем через один из автомобильных пунктов пропуска.

Полицейские составили на нарушителя админпротокол по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КУоАП. Иностранцу грозит наказание в виде взыскания штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Протокол направлен в суд.

Читайте такжеВ Днепре водитель устроил "сальто" на центральном проспекте (видео)Кроме того, решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения задержали семерых туристов-нарушителей.

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Автор: Дмитрий Хилюк