Разработчики объяснили все, что было показано в недавнем трейлере и призвали фанатов самим найти намек на новую группировку в игре.

Украинская студия GSC Game World выпустила дневник разработки шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. В нем разработчики подробно объяснили все, что было показано в новом трейлере, презентованном на E3, и раскрыли подробности создания игры.

Новый ролик GSC Game World опубликовала на своем YouTube-канале. УНИАН выбрал главное:

Видео начинается с кадров посиделок у костра – такие привалы станут островками безопасности в Зоне.

В перестрелке на Химическом заводе показаны настоящие анимации поднятия оружия и установки модификаций, которые будут в игре.

Также в перестрелке на Химическом заводе можно заметить намек на новую группировку – разработчики надеются, что игроки сами найдут его.

Детектор для поиска артефактов во всех локализациях получит украинское название "Гілка".

Артефакт, найденный Скифом в трейлере, называется "Желе" – он восстанавливает выносливость.

Чернобыль-2 – город рядом с Припятью, который уже показывали в геймплейном тизере.

В Зоне будет много разнообразных мутантов, созданных в результате экспериментов. Разработчики не стали раскрывать новых врагов, показав известного фанатам серии мутанта кровососа.

Гаусс-пушка будет одним из мощнейших оружий в арсенале игрока.

Напоследок разработчики подтвердили, что сталкер, появляющийся в последних кадрах трейлера – это Сергей Григорович, основатель студии GSC Game World.

Дневник разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X. В день релиза шутер достанется бесплатно подписчикам сервиса Game Pass. В цифровом магазине Steam стандартное издание второго "Сталкера" обойдется в 895 грн, а на официальном сайте разработчиков – $60. Оформить предзаказ на игру можно уже сейчас.

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Автор: Сергей Коршунов