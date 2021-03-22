Полиция задержала в Чернобыльской зоне отчуждения 7 туристов-нарушителей, один из которых заблудился.
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Как сообщается на сайте полиции Киевской области,
в Вышгородское райуправление полиции позвонил 21-летний мужчина и сообщил, что исчез его 19-летний товарищ, с которым они прибыли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.
Через несколько часов работники Вышгородского райуправления полиции совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли парня в районе села Черевач.
Еще 5 граждан в возрасте от 22 до 35 лет, которые нелегально проникли на запрещенную территорию, были обнаружены в городе Припять. Все они - жители Харьковской и Житомирской областей.
На нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде взыскания штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 510 грн).
Административные материалы направлены в суд для принятия решения.
Туризм в Чернобыльской зоне
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