Мужчины, которые незаконно пробрались в город Припять, могут заплатить по 510 грн штрафа.

Полиция задержала в Чернобыльской зоне отчуждения 7 туристов-нарушителей, один из которых заблудился.

Читайте такжеВ Украине возьмутся за развитие туристического потенциала Чернобыльской зоны: подписан меморандум

Как сообщается на сайте полиции Киевской области,

в Вышгородское райуправление полиции позвонил 21-летний мужчина и сообщил, что исчез его 19-летний товарищ, с которым они прибыли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

Через несколько часов работники Вышгородского райуправления полиции совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли парня в районе села Черевач.

Еще 5 граждан в возрасте от 22 до 35 лет, которые нелегально проникли на запрещенную территорию, были обнаружены в городе Припять. Все они - жители Харьковской и Житомирской областей.

На нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде взыскания штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 510 грн).

Административные материалы направлены в суд для принятия решения.

Туризм в Чернобыльской зоне

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Татьяна Поляковская