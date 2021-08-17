К похищению ребенка может быть причастен его отец – гражданин Германии.

Полиция разыскивает мужчину, который похитил 6-летнего мальчика в Черкасской области.

Об этом информирует сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Отмечается, что в полицию 16 августа поступило сообщение о том, что около 18:30 в селе Червоная Слобода на улице Довженко неизвестный мужчина похитил 6-летнего мальчика.

"Когда малолетний играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина, посадил мальчика в салон и уехал в неизвестном направлении. К похищению ребенка может быть причастен его отец, гражданин Германии. Об этом заявили родные", - говорится в сообщении.

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Для розыска злоумышленника ориентированы все наряды полиции.

Сейчас местонахождение мужчины и ребенка устанавливают работники уголовного розыска и оперативники Черкасского районного управления полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская