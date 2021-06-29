Праздновать Ивана Купала начинают еще до захода солнца, ведь эта ночь – магическая и особенная.

Ивана Купала - один из самых известных славянских праздников, возникший еще во времена язычества. Отмечается он обычно весело и с размахом.

Когда Ивана Купала в 2021 году

Праздник Ивана Купала приходится на летнее время. Каждый год это одна и та же дата, а именно – 7 июля. Однако празднование начинается еще вечером накануне и завершается уже под утро.

Ивана Купала: история праздника

В древности праздник Ивана Купала был приурочен ко дню летнего солнцестояния. То есть его отмечали, когда наступал самый длинный день года. Ночь, конечно же, была самой короткой и считалась мистической и магической.

Предки верили, что в этот день происходит наивысший расцвет матери-природы, и было принято совершать различные ритуалы и обряды. А празднества совершались язычниками в честь бога Солнца.

С приходом христианства праздник не исчез, хотя православная церковь и пыталась искоренить языческие обычаи славян. Ивана Купала, в частности, начали праздновать в день, когда христиане восточного обряда отмечают Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).

Традиции Ивана Купала: как празднуют

Праздновать Ивана Купала начинали еще до захода солнца 6 июля. Считается, что купальская ночь особенная, наполнена магией. Поэтому издавна в этот день принято проводить определенные обряды, соблюдать различные правила и запреты, наблюдать за приметами.

Читайте такжеВыходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в УкраинеНа Купала люди опоясывались перевязями из цветов, надевали на голову венки из трав, водили хороводы и пели песни. Делали это обычно возле водоемов, ведь венки потом можно пускать на воду, наблюдая, как и куда они поплывут.

В купальскую ночь также разжигали очищающий костер, который старались поддерживать до самого утра. Люди прыгали через огонь: кто удачнее и выше – тот будет счастливее.

В народе верили, что травы в эту ночь обретают чудодейственную силу и становятся максимально полезными, поэтому люди специально выделяли время для их сбора. Считается, что именно в ночь на 7 июля можно найти мистический цвет папоротника – цветок счастья, который расцветает один раз в год.

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