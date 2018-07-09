В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на Ивана Купала

В полиции отмечают, что семья мальчика "характеризуется позитивно".

В больнице Харькова скончался 5-летний ребенок, упавший в костер во время празднования Ивана Купала.

Информацию о смерти мальчика подтвердили в пресс-службе Харьковского горсовета. Уточняется, что ребенок получил обширные ожоги 4-й степени, передает Mediaport.

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Трагедия произошла в Кегичевском районе Харьковской области. 5-летний мальчик упал в костер, когда взрослые отвлеклись.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 166 — злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребёнком.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время купальских гуляний 6 июля в разных районах Харьковской области ожоги получили четверо людей, включая 5-летнего ребёнка.