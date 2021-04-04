В центре Одессы водитель Hyundai на пешеходном переходе сбил трех юношей и скрылся с места ДТП.
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Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, 3 апреля на линию «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле Александровского сквера (Приморский район города).
Как выяснилось, водитель автомобиля Hyundai сбил трех человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. В результате аварии 19-летнего и 18-летних юношей, получивших травмы, доставили в больницу.
Патрульные опросили свидетелей происшествия и установили направление, в котором поехал нарушитель. Ориентировку на задержание автомобиля передали всем экипажам патрульной полиции.
При обследовании улиц города патрульные обнаружили автомобиль с характерным повреждением лобового стекла.
«Общаясь с инспекторами, водитель признался, что совершил ДТП и скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия водителя передали полиции.
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