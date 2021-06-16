Тело подростка достали из воды спасатели

Трагедия произошла в Белой Церкви, когда компания подростков отдыхала на берегу речки Рось. Одна из девушек утонула, пытаясь спасти свою подругу.

Об этом сообщает пресс-службу Билоцерковского районного управления полиции.

Компания девушек в возрасте от 12 до 14 лет отдыхали на берегу реки Рось без взрослых. В какой-то момент одна из девушек стала тонуть. Ей на помощь бросились две подруги, но одна из них ушла под воду.

Спасенная девочка смогла выбраться на берег, а ее подруги позвонили в полицию.

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На место происшествия сразу прибыли руководство полиции, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, работники Белоцерковской окружной прокуратуры, патрульные полицейские, спасатели, медики и работники социальной службы. Тело 13-летней девочки достали из воды спасатели в 100 метрах от места инцидента.

Родственница погибшей Влада Синявская в Facebook рассказала, что девочку звали Лиза.

"Друзья, обращаемся с душевной болью ко всем неравнодушным с просьбой о помощи !!! ️ Сегодня нашу семью постигло большое горе. Трагически погибла наша Лиза, спасая жизнь подругам. Она была искренним и преданным другом, единственной дочерью своих родителей", – говорится в сообщении.

Также она опубликовала фото погибшего подростка, по которым видно, что ребенок был очень жизнерадостным и занимался спортом.

Как ранее сообщал УНИАН, в Тернопольской области нашли мертвыми двух 16-летних парней, которые еще 11 июня пошли на рыбалку и исчезли. 13 июня спасатели нашли тело 16-летнего Игоря, а в понедельник, 14 июня - его друга Петра.

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Автор: Анастасия Горбачева