Двое подростков в ночь с 10 на 11 июня поплыли на лодке рыбачить на реку Днестр у села Устечко и не вернулись.

В Тернопольской области нашли мертвыми двух 16-летних парней, которые еще 11 июня пошли на рыбалку и исчезли.

Об этом рассказал спикер Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета, пишет ТСН.

Известно, что двое подростков в ночь с 10 на 11 июня поплыли на лодке рыбачить на реку Днестр у села Устечко и не вернулись. Уже 11 июня в 3:00 они перестали отвечать на телефонные звонки.

Совместные поисковые действия с привлечением спасателей и полицеских продолжались до 14 июня: всего в поисках принимали участие 96 человек и 19 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.

Сообщается, что 13 июня спасатели нашли тело 16-летнего Игоря, а в понедельник, 14 июня - его друга Петра.

"Тело второго парня нашли буквально только что, его поднимают из воды. По данному факту открыто производство. Полиция устанавливает причины трагедии", - рассказали в полиции.

Вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора