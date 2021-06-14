В Тернопольской области нашли мертвыми двух 16-летних парней, которые еще 11 июня пошли на рыбалку и исчезли.
Об этом рассказал спикер Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета, пишет ТСН.
Известно, что двое подростков в ночь с 10 на 11 июня поплыли на лодке рыбачить на реку Днестр у села Устечко и не вернулись. Уже 11 июня в 3:00 они перестали отвечать на телефонные звонки.
Совместные поисковые действия с привлечением спасателей и полицеских продолжались до 14 июня: всего в поисках принимали участие 96 человек и 19 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.
Сообщается, что 13 июня спасатели нашли тело 16-летнего Игоря, а в понедельник, 14 июня - его друга Петра.
"Тело второго парня нашли буквально только что, его поднимают из воды. По данному факту открыто производство. Полиция устанавливает причины трагедии", - рассказали в полиции.
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