В Бангкоке при пока невыясненных обстоятельствах была убита гражданка Украины.

В Таиланде 25-летний поляк убил и пытался расчленить свою подругу-украинку, а после предпринял попытку бегства в соседнюю Камбоджу. Об этом пишет местное издание Bangkok Post.

Утверждается, что гражданин Польши очень спешил покинуть Бангкок, чем вызвал подозрение у таксиста, который его вез. Таксист сообщил о странном пассажире администрации кондоминиума, возле которого подобрал пассажира.

Персонал проверил комнату спешно бежавшего жильца и обнаружил там тело 27-летней украинки. На трупе были глубокие порезы, а левая ладонь была отсечена. Рядом лежала пила.

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Полицейские быстро выяснили, что поляк нанял таксиста, чтобы тот отвез его до границы с Камбоджей. Пограничников успели своевременно предупредить, и они задержали подозреваемого при попытке выехать из Таиланда.

По информации издания Straitstimes, таксист, изначально поднявший шумиху, заявил полиции, что поляк просил его помочь избавиться от трупа.

Вскрытие позднее показало, что на момент обнаружения тела украинка была мертва уже более суток. Известно, что подозреваемый и убитая вместе арендовали комнату с 29 апреля. В Таиланде они находились по туристической визе.

Инциденты с украинцами за рубежом – последние новости

В Италии мужчина избил и изнасиловал 25-летнюю украинку. Насильник и жертва познакомились в ночном клубе и затем отправились к мужчине домой. Там агрессор несколько раз ударил женщину головой о стену, а после надругался над ней.

В апреле 63-летний украинец поджег себя перед украинском консульством в польском Кракове. Перед этим он вел себя неадекватно, выкрикивал лозунги, призывая украинцев вернуться домой и защищать страну, а после поджег себя. Позднее он скончался в больнице.

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