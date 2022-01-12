За свою жизнь животное помогло обезвредить более 100 взрывных устройств.

Крыса-герой Магава умерла в Камбодже в возрасте восьми лет. Животное искало взрывчатку, которые остались после гражданской войны.

Об этом сообщили в пресс-службе бельгийской организации APOPO.

Магава за свою пятилетнюю карьеру "сапера" помогла обезвредить более 100 взрывных устройств. За заслуги крысу наградили специальным отличием британской благотворительной организации.

"Благодаря вам Магаву еще долго будут помнить те, чьи жизнь он спас, помог обнаружить мины в Камбодже. Спасибо вам от всего сердца за вашу поддержку в это сложное время", - заявили в организации.

Отметим, что APOPO учит крыс распознавать взрывчатку по запаху, потому что они имеют отличное обонянием и небольшой вес. Благодаря своим данным крысы находят взрывные устройства, но они взрываются из-за маленького веса животного.

Как ранее сообщал УНИАН, крысу наградили престижной золотой медалью за то, что она уже 7 лет обезвреживает мины в Камбодже.

Британская благотворительная ветеринарная организация PDSA вручила ей свою Золотую медаль за "спасительную верность долгу при обнаружении и обезвреживании смертоносных мин в Камбодже".

Магава стала первой крысой, которая получила эту медаль. Всего ее вручили 30 разным животным.

Вас также могут заинтересовать новости: