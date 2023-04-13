Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В Кракове 63-летний украинец поджег себя в знак протеста. Перед этим он призывал своих сограждан призывного возраста вернуться на родину и защищать страну от россиян.

Такой информацией поделилось Radio RMF24. Инцидент произошел перед Генеральным консульством Украины в Кракове. Как рассказал пресс-атташе городского отделения полиции Петр Шпих: "Мужчина, стоявший в очереди в консульство, в какой-то момент начал вести себя иррационально. Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке, а затем, предположительно, поджег себя горючим веществом и пустился бежать".

Сообщается, что украинец призывал других мужчин под консульством вернуться домой и защищать родную страну от россиян. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые вместе с очевидцем потушили пламя.

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63-летнего украинца доставили в больницу. Его состояние оценивается врачами, как тяжелое. О происшествии уже уведомили прокуратуру.

Украинцы в Польше: последняя информация

С момента полномасштабного вторжения России больше всего беженцев из нашей страны выехало в Польшу. Более 11 миллионов раз украинцы пересекли границу с 24 февраля прошлого года. По последним данным, в Польше живут 2 миллиона беженцев.

Согласно исследованию, украинцы заполнили пробелы на рынке труда в Польше. С марта по декабрь 2022 года предприниматели подали 784,5 тыс. заявлений на условиях упрощенного доступа к рынку труда на поручение работы гражданам Украины.

Свежий опрос показал, что 38% беженцев в Польше не планируют возвращаться обратно в Украину после окончания войны. За последние полгода этот показатель вырос на 21%.

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