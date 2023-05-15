В Италии мужчина избил и изнасиловал 25-летнюю украинку. У нее диагностировали кровоизлияние в мозг и переломы костей над глазницами.
Как пишет Primocanale, инцидент произошел в Генуе на северо-западе страны. 31-летнего жителя, который подозревается в изнасиловании украинки, задержали правоохранители.
По предварительным данным, мужчина познакомился с украинкой 8 марта в ночном клубе и заманил ее к себе домой. Подозреваемый несколько раз ударил ее головой о стену. Потерпевшая рассказала, что он принимал наркотики и был чрезвычайно агрессивен.
"В результате преступных действий подозреваемого, у украинки произошло кровоизлияние в мозг, а также были переломаны кости над глазницами. Она была госпитализирована и в течение 60 дней врачи боролись за ее жизнь", – говорится в материале.
Девушка пришла в себя и дала показания правоохранителям. Итальянец предстанет перед судом.
Инциденты с украинцами за рубежом
В апреле в Польше 63-летний украинец поджег себя под зданием консульства в Кракове. Мужчина сделал это в знак протеста и призвал украинцев вернуться на родину, чтобы защитить страну от России. Впоследствии стало известно, что он умер в больнице.
В марте в Польше внезапно умерла 12-летняя украинка. Девочку пытались реанимировать в течение часа, но спасти ее не смогли.
Ранее в Британии умерла 14-летняя украинка. Поисками девочки занималась полиция города Доулиш после того, как от родственников поступило заявление о ее исчезновении. Ее нашли без сознания на пляже, девочка умерла в больнице.
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