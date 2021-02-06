Личность погибшего не сообщается / фото dtp.kiev.ua
В Киеве спасателям пришлось изо льда вырезать тело утопленника.
Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
"Сегодня столичные спасатели доставали утопленника в заливе Десенка реки Днепр. С помощью бензопилы пришлось вырезать тело изо льда", - говорится в сообщении.
Личность погибшего не сообщается, подробности смерти также неизвестны.
Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним
dtp.kiev.ua
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