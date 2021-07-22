У женщины якобы обнаружили алкоголь в крови, но она захотела провести дополнительную экспертизу.

Судья Деснянского районного суда Киева Светлана Колегаева, которую заподозрили в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, ушла на больничный и не появилась сегодня на работе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проходить тест на наличие алкоголя на месте аварии она отказалась, поэтому патрульные отвезли ее в медучреждение для проведения экспертизы там. По данным источников журналистов, у нее обнаружили шестикратное превышение алкоголя в крови от нормы. Она якобы дважды задула на драгере, но оба результата отличались. Поэтому судья захотела провести еще одну экспертизу. Ее результатов до сих пор нет.

В суде, где работает Колегаева, говорят, что об инциденте узнали из новостей. Руководство суда не отстраняло ее от работы, а наказание для нее будет определять Высший совет правосудия.

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"На сегодняшний день, по сообщению судьи Колегаевой, она находится на больничном", - говорит пресс-секретарь суда Наталья Тарасенко.

По словам юриста Олега Борийчука, судье может грозить штраф в размере 17 тысяч гривень и лишение права управления авто на один год.

Как сообщал УНИАН, накануне вечером в Киеве пьяная судья Деснянского районного суда попала в ДТП на улице Приречной, 27. Авто женщины вылетело на тротуар, чуть не сбило людей и едва не приземлилось в воду. От приводнения женщину спас столб. На месте собралось большое количество местных жителей, возникали драки, на месте было четыре патруля полиции.

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Автор: Юрий Годован