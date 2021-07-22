В Киеве пьяная судья Деснянского районного суда попала в ДТП на улице Приречной, 27.
Об этом информирует сообщество "ЗупиниЛося" в Facebook.
Сообщается, за рулем автомобиля AUDI оказалась судья Деснянского районного суда города Киева Колегаева Светлана Викторовна, 1978 года рождения. Также утверждается, что она была с признаками алкогольного опьянения.
"Вылетела на тротуар, чуть не сбила людей и чуть не приземлилась в воду. От приводнения ее спас столб, о который она успешно расхерачила свою Ауди", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что дело уже пытаются "замять".
На месте собралась большое количество местных жителей: возникали потасовки, на месте было четыре патруля полиции.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Харьковщине произошло жуткое ДТП-один человек погиб, четверо пострадали (фото)
- Под Луцком легковой автомобиль с 12 людьми влетел в дерево (фото)
- В Кривом Роге грузовик влетел в гипермаркет, есть пострадавшие (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram