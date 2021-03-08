В Киеве жестоко убили женщину / ua.depositphotos.com

По факту убийства полицейской в Киеве сообщено о подозрении ее знакомой.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, по согласованию с процессуальным руководством городской прокуратуры, задержанной 38-летней женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также"Внезапно возникший конфликт": в прокуратуре рассказали о мотиве убийства полицейской в Киеве

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Жестокое убийство в Киеве: детали

  • 7 марта около 3:00 в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Бажана обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Эксперты обнаружили на теле убитой многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.
  • Столичного главка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
  • Позже в полиции сообщили, что убитой оказалась полицейская, а подозреваемую в ее убийстве задержали. Известно, что женщины дружили.
  • Предварительной причиной убийства следователи считают внезапно возникший конфликт между задержанной подозреваемой и погибшей.
  • Также, по предварительным данным, мотив преступления не связан со служебной деятельностью убитой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева