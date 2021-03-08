Стало известно, кого подозревают в жестоком убийстве полицейской в Киеве

Ночью 7 марта на улице Бажана было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Эксперты обнаружили на теле убитой многочисленные колото-резаные раны и другие травмы. Позже стало известно, что погибшая является работником полиции.

По факту убийства полицейской в Киеве сообщено о подозрении ее знакомой. Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, по согласованию с процессуальным руководством городской прокуратуры, задержанной 38-летней женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Читайте также"Внезапно возникший конфликт": в прокуратуре рассказали о мотиве убийства полицейской в Киеве Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Жестокое убийство в Киеве: детали 7 марта около 3:00 в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Бажана обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Эксперты обнаружили на теле убитой многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

Столичного главка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Позже в полиции сообщили, что убитой оказалась полицейская, а подозреваемую в ее убийстве задержали. Известно, что женщины дружили.

Предварительной причиной убийства следователи считают внезапно возникший конфликт между задержанной подозреваемой и погибшей.

Также, по предварительным данным, мотив преступления не связан со служебной деятельностью убитой. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виктория Токарева

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