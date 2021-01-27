Женщина утверждает, что избила дочь из-за плохого поведения.

Жительница Хмельницкого района до смерти избила 4-летнюю дочь.

Читайте такжеВ Харькове детей кормили убитыми прямо в квартире собаками – блогер (видео)Об этом сообщают в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

34-летняя жительница села Ходаковцы утверждает, что избила дочь из-за плохого поведения. Била малышку во все части тела, в том числе голову.

Травмированного ребенка с многочисленными ссадинами, переломом руки и закрытой черепно-мозговой травмой в октябре прошлого года госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы.

Медики боролись за ее жизнь почти месяц, однако все усилия оказались напрасными.

По результатам досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств совершения указанным лицом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего).

Обвинительный акт в уголовном производстве в отношении подозреваемой, содержащейся под стражей, направлен для рассмотрения в Хмельницкий горрайонный суд.

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Автор: УНИАН