В Харькове в квартире женщина нашла тела своего сына и его девушки. Правоохранители уже задержали подозреваемого.
Читайте такжеВ Очакове в канаве нашли мертвого военного с запиской (фото)Об этом в соцсети сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель.
"Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. В ходе следственно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших", - сообщил начальник полиции.
По факту убийства молодых людей открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Двойное убийство в Харькове
В Харькове в квартире по улице Дружбы народов обнаружили тела сожителей с многочисленными колото-резаными ранами.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 2 мая около 20:30 от матери погибшего. Женщина пришла в гости к 29-летнему сыну и его 24-летней сожительнице и обнаружила их мертвыми.
На место сразу прибыла полиция.
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