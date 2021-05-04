Правоохранителям понадобились сутки, чтобы найти подозреваемого в жестоком двойном убийстве.

В Харькове в квартире женщина нашла тела своего сына и его девушки. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Читайте такжеВ Очакове в канаве нашли мертвого военного с запиской (фото)Об этом в соцсети сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель.

"Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. В ходе следственно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших", - сообщил начальник полиции.

По факту убийства молодых людей открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Двойное убийство в Харькове

В Харькове в квартире по улице Дружбы народов обнаружили тела сожителей с многочисленными колото-резаными ранами.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 2 мая около 20:30 от матери погибшего. Женщина пришла в гости к 29-летнему сыну и его 24-летней сожительнице и обнаружила их мертвыми.

На место сразу прибыла полиция.

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Автор: Ирина Погорелая