В Харькове в квартире по улице Дружбы Народов обнаружены тела сожителей с многочисленными колото-резаными ранами.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
Читайте такжеВ Очакове в канаве нашли мертвого военного с запиской (фото)Сообщение о происшествии поступило в полицию 2 мая около 20:30 от матери погибшего. Женщина пришла в гости к 29-летнему сыну и его 24-летней сожительнице и обнаружила их мертвыми.
На место сразу прибыла полиция. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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