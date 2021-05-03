Тела в квартире обнаружила мать погибшего.

В Харькове в квартире по улице Дружбы Народов обнаружены тела сожителей с многочисленными колото-резаными ранами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Читайте такжеВ Очакове в канаве нашли мертвого военного с запиской (фото)Сообщение о происшествии поступило в полицию 2 мая около 20:30 от матери погибшего. Женщина пришла в гости к 29-летнему сыну и его 24-летней сожительнице и обнаружила их мертвыми.

На место сразу прибыла полиция. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Автор: Ольга Робейко