Мирослава Третьяк исчезла вечером, 28 июля, в родном селе Старый Салтов.

Житель Харьковской области 13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк, остался в приемнике-распределителе полиции.

Об этом пишет Суспильне.

Отмечается, что адвокат Богдана настаивал на отмене судебного постановления и просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, однако Харьковский апелляционный суд просьбу не удовлетворил.

"Решением Харьковского апелляционного суда от 17.08. 2021 года решение Волчанского райсуда Харьковской области от 29.07.2021 относительно помещения малолетнего Б. в приемник-распределитель для детей оставлено без изменений", – сообщили в суде.

Читайте такжеПод Львовом с рельсов сошли 16 грузовых вагонов: 5 пассажирских поездов задерживаютсяАдвокат считает, что решение "является незаконным и принято с нарушением требований УПК". Прокурор возражал против удовлетворения апелляции.

Мера пресечения Богдана истекает на этой неделе. Правоохранители пока не ответили, будут ли ходатайствовать о продлении его срока.

Смерть Мирославы Третьяк: что известно

Мирослава Третьяк исчезла вечером, 28 июля, в родном селе Старый Салтов. К поискам полиции присоединились неравнодушные.

Нашли ребенка уже мертвым – в заброшенном здании – с признаками насильственной смерти. У нее были ушибы головы и лица.

Главным подозреваемым оказался 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку.

Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже потом подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

По информации СМИ, подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют. Парень и раньше фигурировал в скандалах – школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными.

Однако, как утверждает мать Богдана, в день трагедии с детьми был и взрослый - ранее судимый харьковчанин, который время от времени заезжал в городок. Но в полиции слова родственницы подозреваемого опровергли.

Парень в течение 30 дней находится в приемнике-распределителе в ГУНП Харьковской области. Если вину докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Яна Ставская