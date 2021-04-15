Спецслужбы Испании четыре месяца планировали спецоперацию из-за подозрений о возможном использовании судна для перевозки наркотических веществ.

В Испании задержали троих украинских моряков по подозрению в перевозке наркотиков.

Как сообщили в Профсоюзе работников морского транспорта Украины со ссылкой на родственников украинцев, моряки были задержаны 21 марта.

Украинских моряков задержали еще 27 марта во время спецоперации по борьбе с наркотрафиком в 170 милях к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова, Испания). На борту обнаружили 18 тонн гашиша.

"Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда Albatros Guard VSL находился в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем Albatros Guard VSL было получено распоряжение его владельца - принять груз на борт и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было", - рассказали в профсоюзе.

Отмечается, что спецслужбы Испании четыре месяца планировали спецоперацию из-за подозрений о возможном использовании судна Albatros Guard VSL для перевозки наркотических веществ.

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"На начальном этапе операции путем воздушного наблюдения были зафиксированы перемещения рыболовного судна Albatros Guard VSL, которое 7 декабря вышло из порта Дэн Овер (Нидерланды) и проходило у побережья автономной области Галисия. По результатам проведенного анализа характеристик судна, недавнюю смену собственника, а также отсутствие рыболовного снаряжения, судно было отнесено к категории подозрительных. В течение нескольких месяцев разведывательные службы осуществляли наблюдение за судном", - сообщили в профсоюзе.

Сейчас украинские моряки содержатся в пенитенциарном учреждении "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе в ожидании суда.

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Автор: Александр Топчий