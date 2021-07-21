При пересечении границы двое путешественников пытались провезти немаленькую партию наркотиков.

В международном аэропорту "Борисполь" задержали участников международной наркогруппировки, которая наладила канал поставок запрещенных веществ в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной погранслужбы.

Всего правоохранители задержали двоих мужчин - один из них пытался провезти наркотики в личных вещах, а у второго обнаружили более килограмма кокаина в желудочно-кишечном тракте.

Отмечается, что наркокурьеры оказались иностранцами, но гражданами какой именно страны они являются, не уточняется.

В их отношении уже начали уголовное производство о контрабанде наркотических средств (ст. 305 УК Украины), самим нарушителям сообщили о подозрении. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Расследование для установления других причастных к наркопоставкам продолжается.

Похожий инцидент произошел и несколько месяцев назад - таможенники задержали в "Борисполе" мужчину, который провозил в брюшной полости более килограмма кокаина.

Также в апреле в аэропорту задержали четырех человек, наладивших поставки прекурсоров, которые продавали для изготовления психотропных веществ подпольным нарколабораториям.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Станислав Кожемякин