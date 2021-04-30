По информации таможенников, иностранный наркокурьер-"глотатель" прибыл авиарейсом из одной из стран Евросоюза.

В аэропорту "Борисполь" таможенники задержали мужчину, который в брюшной полости провозил более 1 кг кокаина.

Читайте такжеВ Киеве мать подозреваемого ради свободы сына обещала все свое имущество прокуроруОб этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"Более 1 кг кокаина пытался ввезти на территорию Украины 45-летний европеец в собственном чреве, который прилетел в аэропорт" Борисполь "авиарейсом из одной из стран Евросоюза", - говорится в сообщении.

В Гостаможслужбе отмечают, что иностранец для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрал "зеленый коридор". Таможенники имели "серьезные основания сомневаться в его законопослушности", но пассажир утверждал, что не провозит запрещенных вещей. Правоохранители с привлечением медицинского работника провели личный досмотр мужчины. "Во время проведения компьютерной томографии оказалось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом", - добавляют в Гостаможслужбе.

Отмечается, что внутри выявленных капсул, изъятие которых происходило медикаментозным путем в течение почти суток (19 часов), было порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 г. Экспресс-анализ показал, что изъятый ​​порошок содержит в своем составе кокаин.

В Гостаможслужбе также отмечают, что указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

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Автор: Надя Пришляк