Во время таможенного контроля на сканере специалисты заметили тайник в посылке с самокатом.

Читайте такжеУгоняли авто, продавали наркотики: в Харькове задержали днепрян с амфетамином, гранатами и оружием (фото)В международной посылке с электросамокатом работники киевской таможни нашли несколько тысяч наркосодержащих таблеток.

Как сообщили в пресс-службе таможни по декларации, в отправлении, прибывшем из Франции в Украину авиарейсом через аэропорт «Борисполь», было электрическое транспортное средство.

Однако во время таможенного контроля на сканере специалисты увидели, что в пенопластовом уплотнителе, в который упакован самокат, есть специальный тайник.

«В этом заклеенном клейкой лентой месте скрывались 2 002 таблетки белого цвета с надписью "Б8" и 24 фрагмента таблеток. Как обнаружили таможенные эксперты, данные таблетки содержат бупренорфин, отнесенный к наркотическим средствам, оборот которых в Украине ограничен», - рассказали на таможне.

По информации таможенников, событие имеет признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров с конфискацией этих товаров и транспортных средств со специально изготовленными хранилищами, которые использовались для перемещения этих товаров.

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Автор: Катерина Комолова