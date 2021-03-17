Читайте такжеУгоняли авто, продавали наркотики: в Харькове задержали днепрян с амфетамином, гранатами и оружием (фото)В международной посылке с электросамокатом работники киевской таможни нашли несколько тысяч наркосодержащих таблеток.
Как сообщили в пресс-службе таможни по декларации, в отправлении, прибывшем из Франции в Украину авиарейсом через аэропорт «Борисполь», было электрическое транспортное средство.
Однако во время таможенного контроля на сканере специалисты увидели, что в пенопластовом уплотнителе, в который упакован самокат, есть специальный тайник.
«В этом заклеенном клейкой лентой месте скрывались 2 002 таблетки белого цвета с надписью "Б8" и 24 фрагмента таблеток. Как обнаружили таможенные эксперты, данные таблетки содержат бупренорфин, отнесенный к наркотическим средствам, оборот которых в Украине ограничен», - рассказали на таможне.
По информации таможенников, событие имеет признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.
Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров с конфискацией этих товаров и транспортных средств со специально изготовленными хранилищами, которые использовались для перемещения этих товаров.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Киевщине разоблачили мощную наркобанду: изъятое пришлось вывозить тремя грузовиками (фото, видео)
- Первые антирекорды: во Львове пьяного водителя оштрафовали на 71 тысячу гривен по новому закону - СМИ
- В Тернополе в ДТП попал автомобиль с вакциной от COVID-19 (фото)
- Взрыв - как разрыв мины 120-го калибра: полиция раскрыла обстоятельства трагедии в Боярке
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram