В международном аэропорту «Борисполь» задержали четырех человек, наладивших поставки прекурсоров, которые продавали для изготовления психотропных веществ подпольным нарколабораториям в разных регионах страны.
Как сообщил Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, задержали злоумышленников при ввозе почти 10 тыс. блистеров с препаратами стоимостью около 2,5 млн грн.
Группа лиц занималась международным контрабандным перемещением наркосырья из Арабской Республики Египет в Украину.
Установлено, что организаторами группы являются супруги из Киева - 39-летний мужчина и 36-летняя женщина. К преступной деятельности они привлекли двух женщин, которые выполняли роль «курьеров». Злоумышленницы вылетали в страну для закупки препарата, содержащего псевдоэфедрин, оборот которого ограничен. Прекурсоры иностранного производства они прятали в чемоданах с одеждой.
В дальнейшем запрещенный товар контрабандисты реализовывали через интернет как оптом, так и в розницу. Стоимость составляла 240-250 грн за блистер. Процесс сбыта осуществлялся путем отправки посылок непосредственно заказчикам, которые переводили деньги на банковские карточки.
24 апреля после проведения спецоперации правоохранители задержали всех членов группы в аэропорту «Борисполь».
Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов и изъяли около 500 блистеров таблеток из предыдущих контрабандных поставок.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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