У членов преступной группы изъяли почти 10 тысяч блистеров препарата иностранного производства на сумму около 2,5 миллиона гривень.

В международном аэропорту «Борисполь» задержали четырех человек, наладивших поставки прекурсоров, которые продавали для изготовления психотропных веществ подпольным нарколабораториям в разных регионах страны.

Как сообщил Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, задержали злоумышленников при ввозе почти 10 тыс. блистеров с препаратами стоимостью около 2,5 млн грн.

Группа лиц занималась международным контрабандным перемещением наркосырья из Арабской Республики Египет в Украину.

Установлено, что организаторами группы являются супруги из Киева - 39-летний мужчина и 36-летняя женщина. К преступной деятельности они привлекли двух женщин, которые выполняли роль «курьеров». Злоумышленницы вылетали в страну для закупки препарата, содержащего псевдоэфедрин, оборот которого ограничен. Прекурсоры иностранного производства они прятали в чемоданах с одеждой.

В дальнейшем запрещенный товар контрабандисты реализовывали через интернет как оптом, так и в розницу. Стоимость составляла 240-250 грн за блистер. Процесс сбыта осуществлялся путем отправки посылок непосредственно заказчикам, которые переводили деньги на банковские карточки.

24 апреля после проведения спецоперации правоохранители задержали всех членов группы в аэропорту «Борисполь».

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов и изъяли около 500 блистеров таблеток из предыдущих контрабандных поставок.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко