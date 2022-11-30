Случаи пожаров и взрывов участились из-за массового неправильного использования приборов для обогрева и приготовления пищи, в частности, генераторов и газовых баллонов, а также свечей.

В Украине на фоне отключений электроэнергии участились пожары, сообщают в ГСЧС.

Только за сутки 29 ноября произошло более 100 возгораний в жилых домах. Спасатели зафиксировали 131 пожар за день. В огне погибли девять человек и восемь пострадали.

Случаи пожаров и взрывов участились из-за массового неправильного использования приборов для обогрева и приготовления пищи, в частности, генераторов и газовых баллонов, а также свечей.

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Некоторые люди устанавливают генераторы на балконах, что является нарушением правил пожарной безопасности, отметили в ГСЧС.

Ранее в правоохранительных органах рассказали, стало ли больше ДТП из-за нехватки освещения на дорогах.

Отключение света

Рашисты наносят удары по критической инфраструктуре. Из-за этого в Украине начались аварийные отключения электроснабжения.

17 ноября в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

23 ноября после очередной масштабной атаки в Минэнергетики Украины заявили о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были без света 70% жилых домов. Тогда же стало известно, что в столице свет будут включать на 2-3 часа до увеличения объема электроэнергии.