Правоохранители провели обыски у нескольких народных депутатов от "ОПЗЖ", которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.

Во время обысков у троих народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" правоохранители изъяли оружие.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, правоохранители провели обыски у нескольких народных депутатов от "ОПЗЖ", которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.

"Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования в отношении неправомерных действий должностных лиц правоохранительных органов, которые способствовали определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

В частности, у Вадима Рабиновича изъято среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнях и долларах, у Виктора Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, около 20 украинских народных депутатов сейчас находятся за рубежом.