Около 20 украинских народных депутатов сейчас находятся за границей.
Об этом сообщил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко в совместном эфире телеканалов.
"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать... Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так ... это депутаты, которые и до этого имели свои непатриотические проявления, голосование и так далее", - заявил Корниенко.
Он добавил, что 9 нардепов находятся в командировке в Совете Европы.
Фамилии беглых нардепов известны Службе безопасности Украины. Ведомство займется ими, как только закон о коллаборантах вступит в силу.
Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты, которые покинут территорию Украины, будут считаться предателями.