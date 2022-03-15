СБУ знает фамилии депутатов, покинувших страну во время войны.

Около 20 украинских народных депутатов сейчас находятся за границей.

Об этом сообщил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко в совместном эфире телеканалов.

"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать... Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так ... это депутаты, которые и до этого имели свои непатриотические проявления, голосование и так далее", - заявил Корниенко.

Он добавил, что 9 нардепов находятся в командировке в Совете Европы.

Фамилии беглых нардепов известны Службе безопасности Украины. Ведомство займется ими, как только закон о коллаборантах вступит в силу.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты, которые покинут территорию Украины, будут считаться предателями.

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