Парень из-за взрыва гранаты находится в тяжелом состоянии, он под наблюдением врачей.

Сын и дочь погибшего помощника Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Геннадия Частякова также пострадали от взрыва гранаты.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева в эфире телемарафона. Она отметила, что, к сожалению, эта трагедия также является психологической травмой для детей.

"Подросток находится в тяжелом состоянии, он под наблюдением врачей. Будем надеяться, что все будет хорошо. А также дочь получила незначительные легкие повреждения, с ней все в порядке", - сказала она.

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Рева отметила, что граната, которая взорвалась и от которой погиб Частяков была подарком.

"И уже у нас есть свидетельство этого лица, которое подарило этот презент, который был в виде коробки в середине которой была бутылка алкоголя и 6 гранат", - отметила она.

По ее словам, вероятный, подозреваемый, то есть даритель, процессуальный статус которого в настоящее время не определен, подтвердил, что подарил эти гранаты коллеге, заметив при вручении подарка, что гранаты действительно боевые, чтобы он обратил на это внимание.

"Но погибший, очевидно, всерьез эти слова не воспринял и имеем такую ужасную трагедию", - добавила Рева.

Пресс-секретарь МВД сообщила, что изъяты еще гранаты, которые направлены на экспертизу, чтобы установить что это за боеприпасы, а также следствие выясняет пути их поступления, на каких основаниях они были переданы другим лицам.

"Но по той информации, которая собрана сейчас мы можем утверждать, что это был именно несчастный случай, именно неосторожное обращение с боеприпасами", - подчеркнула Рева.

Отвечая на вопрос, рассматриваются ли и другие версии, в частности, "российский след", поскольку речь идет о помощнике Валерия Залужного, пресс-секретарь МВД сказала, что по состоянию на сейчас полиция расследует уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами, но не исключено, что "это дело будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами".

Рева призвала не хранить дома оружие и боеприпасы. "Не нужно войну приносить своими руками в свой дом, кабинеты, не нужно ее дарить близким, друзьям и коллегам", - сказала она.

Гибель Геннадия Частякова

Как сообщал УНИАН, вечером 6 ноября в Чайках под Киевом в одной из квартир жилого комплекса прогремел взрыв, в результате которого погиб помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков. Рядом с ним был сын, а также неподалеку и дочь. Полиция начала расследование по факту его гибели и незаконного обращения с боеприпасами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя смерть своего помощника, отметил, что Частяков праздновал день рождения, а в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство.

Позже источники в правоохранительных органах сказали, что гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения ему презентовал коллега - полковник Тимченко. Он дал правоохранителям показания о том, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски "Black Label" и 6 гранат.

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